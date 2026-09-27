Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırı: Husumetlilerinin vurduğu adamın durumu ağır

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Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; S.G., sokakta karşılaştığı ve bilinmeyen nedenle husumetli olduğu 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından S.G., tabancayla vuruldu.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

S.G. ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. S.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.