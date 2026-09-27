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Mardin'de sokak ortasında silahlı saldırı: Husumetlilerinin vurduğu adamın durumu ağır

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#Mardin Silahlı Saldırı#Kızıltepe Olay#Selahattin Eyyübi Mahallesi
Mardinde sokak ortasında silahlı saldırı: Husumetlilerinin vurduğu adamın durumu ağır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 16:34

Mardin, Kızıltepe ilçesinde meydana gelen olayda, S.G. husumetlileriyle yaşadığı tartışmanın ardından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan S.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olay, öğleden sonra, Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; S.G., sokakta karşılaştığı ve bilinmeyen nedenle husumetli olduğu 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından S.G., tabancayla vuruldu.

Mardinde sokak ortasında silahlı saldırı: Husumetlilerinin vurduğu adamın durumu ağır

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

S.G. ağır yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.G., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. S.G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Mardin Silahlı Saldırı#Kızıltepe Olay#Selahattin Eyyübi Mahallesi

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