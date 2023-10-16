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Mardin'de skandal: İki çocuğa nişan töreni yapıldı! İnceleme başlatıldı

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#Mardin#Kızıltepe#Çocuk
Mardinde skandal: İki çocuğa nişan töreni yapıldı İnceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2023 15:06

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındaki kız çocuğu ile 9 yaşındaki amcasının oğlu için nişan töreni düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan U.A.’nın 8 yaşındaki kız çocuğu ile kardeşi R.A.’nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi. Evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı, kurdele kesildi.

SKANDAL GÖRÜNTÜLERE İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada görüntüleri paylaşılan nişanın, büyükbaba ve büyükannelerinin istekleriyle düzenlendiği ileri sürüldü. Tepki çeken görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

Mardinde skandal: İki çocuğa nişan töreni yapıldı İnceleme başlatıldı

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#Mardin#Kızıltepe#Çocuk

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