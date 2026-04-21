Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban, hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 12:16

Mardin’in Derik ilçesinde, çobanlık yapan 38 yaşındaki Emrah Aksu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, kırsal Bozok Mahallesi’nde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Emrah Aksu, şüpheli veya şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Aksu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yakınlarının araçla hastaneye götürmeye çalıştığı Emrah Aksu, sağlık ekipleri tarafından teslim alınıp ilk müdahalesinin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Aksu, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Emrah Aksu’nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gözden KaçmasınBakan Göktaş: Kahramanmaraş saldırısı sonrası okullarla ilgili 6 aylık eylem planı oluşturdukBakan Göktaş: Kahramanmaraş saldırısı sonrası okullarla ilgili 6 aylık eylem planı oluşturdukHaberi görüntüle
#Mardin#Derik#Cinayet

