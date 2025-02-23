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Mardin'de silahlı 'kız isteme' kavgası: 3 ölü, 7 yaralı

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#Mardin#Jandarma#Artuklu
Mardinde silahlı kız isteme kavgası: 3 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 01:37

Mardin'de iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Öncel ve Erboğa aileleri arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. 

3 KİŞİ KURTARILAMADI

Kavgada yaralanan Abdülbaki Öncel (49), Özcan Öncel (23) ve Abdulkadir Öncel (43), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Jandarma ekipleri tarafından mahalle ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

 

 

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#Mardin#Jandarma#Artuklu

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