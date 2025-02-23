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Mardin'de silahlı kavgada 3 kişinin ölmesiyle ilgili 24 şüpheli gözaltında

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#Mardin#Artuklu#Jandarma
Mardinde silahlı kavgada 3 kişinin ölmesiyle ilgili 24 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 21:28

Mardin'in Artuklu ilçesinde, dün akşam iki aile arasında ‘kız isteme’ meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Abdulbaki Öncel (49) ile oğlu Özcan (23) ve yeğeni Abdulkadir Öncel (43), toprağa verildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Öncel ve Erboğa aileleri arasında ‘kız isteme’ meselesi yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Abdulbaki Öncel ile oğlu Özcan ve yeğeni Abdulkadir Öncel, kaldırıldıkları Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ölenlerin cenazesi otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edilen cenazeler, bugün akşam saatlerinde Gökçe Mahallesi'nde toprağa verildi. Kentteki hastanelerde tedavileri süren 7 kişiden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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#Mardin#Artuklu#Jandarma

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