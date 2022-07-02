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Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

#Mardin#Mazıdağı#Cinayet
Mardin’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yalınağaç ve Armağan köylerinin sakinleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle sabah saatlerinde silahlı kavga çıktı. Karşılıklı silahların kullanıldığı olayda köylülerin dakikalarca birbirlerine ateş etmesi sonucu 1 kişi olay yerinden hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Silah sesleri üzerine köylüler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden jandarmanın müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırırken, hayatını kaybeden Süleyman Abiş isimli vatandaşın cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma olay nedeniyle çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıp köyde güvenlik önlemleri aldı.

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#Mardin#Mazıdağı#Cinayet

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