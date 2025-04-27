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Mardin'de silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif öldü

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#Elif Kanak#Mardin#Derik
Mardinde silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif öldü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 00:42

Mardin’in Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi’nde ailesinin araçla getirerek silahla yaralanmış halde ambulansa teslim ettiği Elif Kanak (14), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan Kanak Ailesi, kızları Elif Kanak’ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu.

Bunun üzerine ilçeden yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif’i ambulansa alarak müdahalede bulundu. Karın bölgesinden yaralanan Elif, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

8’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif’in cansız bedeni otopsi için Mardin’e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Elif Kanak#Mardin#Derik

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