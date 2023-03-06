Mardin'de sığınakta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı'nca Ömerli ilçesi kırsalında düzenlenen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 22 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı 2023-2 Operasyonu' kapsamında yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada; 1 kullanıma hazır LAW silahı, 5 anti tank roket mühimmatı, 20 kilo el yapımı patlayıcı madde, çok miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, 350 kilo gıda malzemesi, 1 güneş paneli ve çok miktarda Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler, kontrollü bir şekilde imha edildi.