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Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı! Araç kullanılamaz hale geldi

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#Mardin#Araba#Yangın
Mardinde seyir halindeki otomobil alev aldı Araç kullanılamaz hale geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 15:03

Artuklu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir otomobil çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Sürücünün yol kenarına çekerek uzaklaştığı araçtaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Olay, Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Kızıltepe kara yolundaki Türkmenler Geçidi'nde meydana geldi. Seyir halindeki 01 AHJ 76 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek uzaklaştı.

Mardinde seyir halindeki otomobil alev aldı Araç kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mardinde seyir halindeki otomobil alev aldı Araç kullanılamaz hale geldi

Kullanılamaz hale gelen otomobil nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Mardin#Araba#Yangın

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