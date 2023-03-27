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Mardin'de şaşkına çeviren yapı! 3 odalı mağara üzerinde 3 katlı bina

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#Mardin#Mağara#Artuklu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 11:28

Mardin'de mağara üzerine yapılan ve yaklaşık 30 yıldır ayakta olduğu söylenen 3 katlı ev görenleri şaşkına çeviriyor. Evin altında bulunan mağara 3 odadan oluşurken hepsi farklı işler için kullanılıyor.

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan yaklaşık 30 yaşındaki 3 katlı evi gören dönüp yeniden bakıyor. Altında bulunan mağaradan dolayı gören vatandaşların dikkatini çeken ev, 30 yıldır ayakta duruyor.

Mardinde şaşkına çeviren yapı 3 odalı mağara üzerinde 3 katlı bina

Altında bulunan mağaranın ise kaç yıllık olduğu bilinmiyor. Evin altında bulunan mağara 3 odadan oluşurken hepsi farklı işler için kullanılıyor. Odalardan 2 tanesinde tavuk ve koyun beslenirken diğer oda ise kiler olarak kullanılıyor.

Mardinde şaşkına çeviren yapı 3 odalı mağara üzerinde 3 katlı bina

“BU EVİMİZİ GÖRENLERİN BAZILARI ÇOK ŞAŞIRIYOR”

Evi görenlerin ilk başta çok şaşırdıklarını belirten Bayram Kerimoğlu, “Ben bildiğim kadarıyla bu ev 30 yıldır ayakta duruyor. Ev 3 katlı, alt tarafta bulunan mağaranın da 3 odası var.

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Mardinde şaşkına çeviren yapı 3 odalı mağara üzerinde 3 katlı bina

Odaların biri kümes, biri kiler diğeri de koyunlara ait olacak şekilde kullanıyoruz. Yaz aylarında mağaranın ön kısmında çocuklar için iyi bir oyun alanı bulunuyor.

Mardinde şaşkına çeviren yapı 3 odalı mağara üzerinde 3 katlı bina

Bu evimizi görenlerin bazıları çok şaşırıyor bazıları normal karşılıyor çünkü Mardin altı kayadan oluşan bir şehir. Çoğu insan şaşırıyor mağaranın üstünde ev olmasına ve bizim burada yaşamamıza. Yaz aylarında mağaranın iç kısmı serin oluyor, kış aylarında normal oluyor aşırı soğuk olmuyor” dedi.

Mardinde şaşkına çeviren yapı 3 odalı mağara üzerinde 3 katlı bina

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#Mardin#Mağara#Artuklu

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