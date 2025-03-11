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Mardin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü Mizgin Barış hayatını kaybetti

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#Mardin#Trafik#Motosiklet
Mardinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü Mizgin Barış hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 16:52

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin Barış yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mizgin Barış'ın kontrolünü yitirdiği 31 ASJ 912 plakalı motosiklet refüje çarptı.

Motosikletten savrulan Mizgin Barış yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mizgin B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Mizgin Barış (25), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Mardinde refüje çarpan motosiklet sürücüsü Mizgin Barış hayatını kaybetti

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Mardin#Trafik#Motosiklet

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