Mardin'de refüje çarpan motosiklet sürücüsü Mizgin Barış hayatını kaybetti

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi Kızıltepe Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Mizgin Barış'ın kontrolünü yitirdiği 31 ASJ 912 plakalı motosiklet refüje çarptı.

Motosikletten savrulan Mizgin Barış yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mizgin B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Mizgin Barış (25), kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Barış'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.