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Gündem
Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 16.01.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

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Mardin'de PKK'lı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
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MARDİN'de, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı, silah ve mühimmat dolu 4 sığınak, kullanılamaz hale getirildi.

Mardinde PKKlı teröristlerin 4 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Kerboran kırsalında, 'Çınar-2 Şehit Jandarma Teğmen Cengiz Evranos Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde arama yapan ekipler; PKK'lı teröristlerin kullandığı 4 sığınağı tespit etti. Sığınaklarda arama yapan ekipler, 'suikast silahı' olarak bilinen tabanca, mühimmat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, dijital materyaller, hafıza kartları, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirdi. Sığınaklarda bulunan, delil niteliğindeki malzemeler, muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ve sığınaklar ise patlatılarak, kullanılamaz hale getirildi.

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