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MARDİN (İHA)
Haber Giriş: 02.01.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Mardin’de park halinde alev alan TIR küle döndü

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Mardin’de park halinde alev alan TIR küle döndü
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Mardin’in Artuklu ilçesinde bir nakliye firmasına ait TIR, park halindeyken yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Ortaköy Mahallesi Lise Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir nakliye firmasına ait 33 AZM 42 plakalı TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek TIR'ı saran yangına mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederken haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.
Yangında TIR, tamamen yanarak geriye iskeleti kaldı. Yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mardin’de park halinde alev alan TIR küle döndü

 

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