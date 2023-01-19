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Mardin’de otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

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#Mardin#Silahlı Saldırı #Otomobil
Mardin’de otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 03:22

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı araca silahlı saldırı düzenlendi. Araçtaki 5 kişiden 3’ü öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.

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Alınan bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araçta bulunan 5 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenden silahlı saldırıya uğradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde 5 kişiden 3’ünün hayatını kaybettiğini, 2’sinin ağır yaralandığını belirledi. Hayatını kaybeden ve yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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#Mardin#Silahlı Saldırı #Otomobil

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