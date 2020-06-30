Mehmet Halis İŞ/MİDYAT(Mardin), (DHA)
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Mardin'de otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı
MARDİN'in Midyat ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada 1 kilo 58 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Batman karayolu üzerinde bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada ön kaput kısmına gizlenmiş 1 kilo 58 gram esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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