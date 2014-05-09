Mardin'de otomobil devrildi: 10'u öğrenci 11 yaralı

Alınan bilgilere göre, Davut Özgün'ün (45) kullandığı 47 LP 816 plakalı otomobil, Mardin-Midyat karayolunun Şenköy Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Özgün ile otomobilde bulunan Merve, Ramazan, Sümeyye, Mevbie, Hatice ve Emine Özgül, Gülbahar ve Şehmus Albayrak ile Büşra ve Şemse Doğan yaralandı.



Yaralılar, Midyat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.