Mardin’de oteller doldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 07:00

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen hoşgörü kenti Mardin, özellikle Kanal D ekranlarında her pazartesi yayınlanan ‘Uzak Şehir’ dizisiyle de son dönemde turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Ramazan Bayramı’nda ülkenin dört bir yanından çok sayıda kişi, rotasını medeniyetler şehri Mardin’e çevirdi. 22 bin yatak kapasiteli 60’ın üzerinde otelin bulunduğu kentte; tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı’nda yoğunluk oluştu.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, tatille birlikte kente çok ciddi talep olduğunu belirterek, “Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili dolayısıyla Mardin çok ciddi talep aldı. Otellerimizdeki doluluk oranımız yüzde 99’a ulaştı” dedi.  

