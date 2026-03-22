Mardin’de oteller doldu

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı’nda ülkenin dört bir yanından çok sayıda kişi, rotasını medeniyetler şehri Mardin’e çevirdi. 22 bin yatak kapasiteli 60’ın üzerinde otelin bulunduğu kentte; tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı’nda yoğunluk oluştu.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Gürgör, tatille birlikte kente çok ciddi talep olduğunu belirterek, “Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili dolayısıyla Mardin çok ciddi talep aldı. Otellerimizdeki doluluk oranımız yüzde 99’a ulaştı” dedi.