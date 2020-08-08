Mardin'de ortalık karıştı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, taşlı sopalı kavga eden grubu polis, biber gazı kullanarak ayırdı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı.
Kavga, dün akşam, Kızıltepe ilçe merkezinde yaşandı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İkilinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada, taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı ayıramayınca biber gazı sıktı.
Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgaya karışanlardan bazıları gözaltına alındı.
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