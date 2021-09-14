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DHA
Haber Giriş: 14.09.2021 - 21:11 | Son Güncelleme:

Mardin'de orman görevlilerine saldırı

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Mardin'de orman görevlilerine saldırı

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM), Mardin'de kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki orman görevlisinin saldırıya uğradığını belirterek, saldırganları kınadı.

OGM, Mardin'de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görevlinin saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırganların kınandığı ve görevlilere geçmiş olsun dileğinin iletildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mardin'de orman koruma faaliyetleri esnasında, kaçak ağaç kesimi yapan kişilere işlem yapan iki görev arkadaşımıza gerçekleştirilen hain saldırıyı kınıyoruz. Ekip arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Onların haklarını ve 'Yeşil Vatan'ı korumaya devam edeceğiz."

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