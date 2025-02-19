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Mardin'de organize suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Mardin#Hücre
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 08:39

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin’de K.K.’nin elebaşılığı yaptığı silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-13" operasyonu ile 19 şüphelinin yakalandığını, 11’inin tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu K.K.’nin elebaşılığını yaptığı silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik "Hücre-13" operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından haklarında soruşturma başlatılan 19 şüpheli yakalandı, 11’i tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Ayrıca operasyonlar sonucu 30 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet ak-47 kalaşnikof tüfeği, 3 adet g-3 piyade tüfeği, 2 adet m-16 piyade tüfeği, 19 adet av tüfeği, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet pkm makineli tüfek ele geçirildi.

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#Bakan Yerlikaya#Mardin#Hücre

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