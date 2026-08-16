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Mardin'de öldürülen üniversiteli Fırat'ın annesi: Şüpheliler olaydan sonra kadın kıyafetiyle kaçtı

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#Fırat Baraj#Nazan Öztap#Kadın Kıyafeti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 15:25

Mardin’de miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden hukuk fakültesi öğrencisi Fırat Baraj'ın (23) annesi Nazan Öztap, şüphelilerin cinayetten bir saat sonra amcalarının evinden kadın kıyafeti ve çarşaflarla kaçırıldığını iddia etti. Kaçış anlarına ait yeni görüntülerin dava dosyasına girdiğini belirten acılı anne, yurt dışına kaçtığını öne sürdüğü şüphelilerin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

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Olay, 22 Aralık 2025 tarihinde Artuklu ilçesinde meydana geldi. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Fırat Baraj'ın İstanbul'dan memleketi Mardin'e geldiğini duyan kuzenleri, iddiaya göre miras anlaşmazlığıyla ilgili konuşmak için Ravza Caddesi üzerine çağırdı.

Mardinde öldürülen üniversiteli Fıratın annesi: Şüpheliler olaydan sonra kadın kıyafetiyle kaçtı

Taraflar arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Fırat Baraj, tabancadan ateşlenen kurşunla ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardinde öldürülen üniversiteli Fıratın annesi: Şüpheliler olaydan sonra kadın kıyafetiyle kaçtı

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Baraj, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Baraj, yaşamını yitirdi. Fırat Baraj'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardinde öldürülen üniversiteli Fıratın annesi: Şüpheliler olaydan sonra kadın kıyafetiyle kaçtı

“FIRAT'IN KANI YERDE KALMASIN”

Fırat Baraj'ın annesi Nazan Öztap, şüphelilerin kadın kıyafetleri ve çarşaflarla yakınları tarafından kaçırıldığını iddia ettiği güvenlik kamerası görüntülerinin dava dosyasına eklendiğini söyledi.

Mardinde öldürülen üniversiteli Fıratın annesi: Şüpheliler olaydan sonra kadın kıyafetiyle kaçtı

Yurt dışına kaçtığını belirttiği şüphelilerinin yakalanarak gereken cezanın verilmesini isteyen Öztap, "Oğlumun katilleri hala bulunamadı. Çalmadık kapı, kimse kalmadı. Ben adaletime sesleniyorum. Oğlumun vurulduğu gecesi, olaydan 1 saat sonra öz amcalarının evinden kadın kıyafetiyle kaçıyorlar. Görüntüler var, kamera kayıtları var. Artık sesimi duyun lütfen, çok yorgunum. Fırat'ın kanı yerde kalmasın. Rica ediyorum, duyun çığlığımı.” ifadelerini kullandı.

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Mardinde öldürülen üniversiteli Fıratın annesi: Şüpheliler olaydan sonra kadın kıyafetiyle kaçtı

Anne Nazan Öztap, “Bir alt sokakta bütün aile bireylerinin olduğu kamera kayıtları var. Kaçışanlar var, kadın kıyafetiyle, çarşaflarla çıkmışlar. 1 saat sonra oradan nasıl çıkılıyor muamma. Arkasında olan bütün aileden şikayetçiyim. Kırmızı bültenle aratma talebinde de bulundum. Şu ana kadar bir şey çıkmaması, çok ciddi anlamda benim canımı yakıyor. Fırat’ın kanı yerde kalmaması için devletime sığınıyorum, Allah’ıma sığınıyorum, ilahi adalet diyorum" dedi.

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#Fırat Baraj#Nazan Öztap#Kadın Kıyafeti

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