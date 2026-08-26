Mardin'de okul müdüründen hayat kurtaran müdahale: Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtardı

Mardin'in Midyat ilçesinde ana sınıfı kaydı için ailesiyle okula gelen ve nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, okul müdürü Mehmet Oral Heimlich manevrasıyla kurtardı. Çocuğun hayata döndüğü o nefes kesen saniyeler okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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Olay, öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi’ndeki Çavuşlu İlkokulu’nda meydana geldi. Ailesiyle ana sınıfı kaydı için okulda bulunan 5 yaşındaki erkek çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı.
Sesleri duyarak dışarı çıkan Okul Müdürü Mehmet Oral, fenalaşan çocuğa Heimlich manevrası uyguladı, nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.