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Mardin'de okul müdüründen hayat kurtaran müdahale: Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtardı

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#Mardin#Heimlich Manevrası#Okul Müdürü Mehmet Oral
Mardinde okul müdüründen hayat kurtaran müdahale: Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 14:41

Mardin'in Midyat ilçesinde ana sınıfı kaydı için ailesiyle okula gelen ve nefes borusuna şeker kaçan 5 yaşındaki çocuğu, okul müdürü Mehmet Oral Heimlich manevrasıyla kurtardı. Çocuğun hayata döndüğü o nefes kesen saniyeler okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, öğle saatlerinde Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi’ndeki Çavuşlu İlkokulu’nda meydana geldi. Ailesiyle ana sınıfı kaydı için okulda bulunan 5 yaşındaki erkek çocuğun nefes borusuna şeker kaçtı.

Mardinde okul müdüründen hayat kurtaran müdahale: Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu kurtardı

Sesleri duyarak dışarı çıkan Okul Müdürü Mehmet Oral, fenalaşan çocuğa Heimlich manevrası uyguladı, nefes borusundaki şeker çıkarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Mardin#Heimlich Manevrası#Okul Müdürü Mehmet Oral

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