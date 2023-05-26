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Mardin'de öğretmen muştalı saldırıda yaralandı

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#Mardin#Artuklu#Okul
Mardinde öğretmen muştalı saldırıda yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 15:36

MARDİN’in Artuklu ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Bat, görev yaptığı okulun önünde husumetlilerinin muştalı saldırısına uğradı. Yaralanan Bat Diyarbakır’a sevk edilirken, olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi Fatih Ortaokulu’nun önünde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Bat, okul önünde aracından indiği sırada husumetlilerinin muştalı saldırısına uğradı. Başına ve vücudunun farklı yerlerine darbe alan Bat yaralanırken, meslektaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bat’ın burada yapılan tedavisinde kaburgasının kırıldığı ve ciğerinde yırtılma olduğu tespit edildi. Bat, bunun üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, okul önünde ve öğrencilerin gözü önünde yapılan saldırıyı kınadı. Duyan, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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Mardinde öğretmen muştalı saldırıda yaralandı

Olay ile ilgili ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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#Mardin#Artuklu#Okul

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