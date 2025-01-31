Mardin'de oğlunun mezarını ziyaret eden anne, fenalaşarak hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Nusaybin Yenişehir Mahallesi Moris Mezarlığı'nda meydana geldi. Azime Yıldız, ziyaret ettiği oğlunun mezarı başında fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen Yıldız'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.