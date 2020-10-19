Mardin’de Muhtarlar Günü kutlandı

Mardin Hükümet Konağı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından makamında muhtarlarla görüşen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, onların sorun ve taleplerini dinledi. Muhtarların iki görevi olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Birincisi devleti, ikincisi milleti temsil ederler. Hizmetler muhtarlardan başlar. Biz yöneticiler vatandaşa hizmet yolunda muhtarlarımız ile beraber çalışıyoruz. Çünkü muhtarlarımız bu alanda daha aktif ve vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabiliyor. Bizler de kaynaklarımızı hiç israf etmeden vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz. Hizmetlerimizi, muhtarlarımız üzerinden daha fazla ve daha hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bu sene yol çalışmalarımıza başladık. Özellikle kırsal bölgelerimizde en az 10 koldan yama çalışması yapıyoruz. Kış gelmeden bütün köy yollarımızın yamalarını bitirmeye çalışıyoruz. Bizler devletin kaynaklarını hiç israf etmeden en güzel şekilde vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Bütün araçlar gereçlerimiz ve personelimiz sahada çalışıyor. Bir taraftan asfalt bir taraftan başka hizmetler yapıyoruz" dedi.