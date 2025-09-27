×
Mardin'de 'mısır balyası' yangını: Alevlerle mücadele devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Yangın#Mısır Balyası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 10:25

Mardin’in Derik ilçesinde enerji şirketine ait depoda dün çıkan mısır balyası yangınına müdahale sürüyor.

Kırsal Bayraklı Mahallesi yakınındaki enerji şirketine ait alanda istiflenen mısır balyaları, dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alev alıp yanmaya başladı. Yangında alevlerin arasında kalan bir tanker de kullanılamaz hale geldi.

ALEVLERLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alana İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yönlendirildi. Yangında binlerce ton mısır balyası yanarken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

