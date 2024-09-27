Mardin'de lüks otomobille kaza

Haberin Devamı

Kaza, gece saatlerinde Mardin-Kızıltepe yolu Türkmen Geçidi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 07 BJP 258 plakalı lüks otomobil, kontrolden çıkarak savrulup, yol kenarındaki kayaya çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, lüks otomobilde hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.