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Mardin'de lüks otomobille kaza

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#Mardin#Kaza#Trafik
Mardinde lüks otomobille kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 13:11

Mardin’de Türkmen Geçidi mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarpan lüks otomobilin sürücüsü yaralandı, otomobilde hasar oluştu.

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Kaza, gece saatlerinde Mardin-Kızıltepe yolu Türkmen Geçidi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 07 BJP 258 plakalı lüks otomobil, kontrolden çıkarak savrulup, yol kenarındaki kayaya çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, lüks otomobilde hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Mardin#Kaza#Trafik

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