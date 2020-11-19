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MARDİN (İHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor

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Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor
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Mardin'de polis ve bekçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. Ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara ceza kesti.

Mardin’in Artuklu ilçesinde geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında kamuya açık alanda sigara içmek yasaklandı ve maske takma zorunluluğu gerildi. Tedbirlerin ardından polis ve bekçiler, bölgede denetimde bulundu. Vatandaşları uyaran ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara da cezai işlem uyguladı.

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