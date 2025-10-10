×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mardin’de korkutan yangın: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kızıltepe#Yangın
Mardin’de korkutan yangın: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 19:22

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Mardin’de korkutan yangın: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Kızıltepe#Yangın

BAKMADAN GEÇME!