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Mardin’de korkunç olay! Maganda kurşunu evinin balkonunda oturan kadını öldürdü

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#Hedla Çin#Maganda#Düğün
Mardin’de korkunç olay Maganda kurşunu evinin balkonunda oturan kadını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 17:02

Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde evinin balkonundayken bir düğünde tabancayla açılan ateşte göğsüne isabet eden kurşunla yaralanan 77 yaşındaki Hedla Çin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. Bir düğünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti.

Mardin’de korkunç olay Maganda kurşunu evinin balkonunda oturan kadını öldürdü

HAYATA VEDA ETTİ

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Göğsünden yaralanan Çin, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çin, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

Mardin’de korkunç olay Maganda kurşunu evinin balkonunda oturan kadını öldürdü

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CENAZESİ OTOPSİ İÇİN DİYARBAKIR’A GÖNDERİLDİ

Hedla Çin’in cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayın yaşandığı düğün yerinde inceleme yaptı. Polis, Çin’e isabet eden kurşunun çıktığı silahı kullanan kişinin tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Hedla Çin#Maganda#Düğün

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