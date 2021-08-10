MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMardin'de korkunç olay! Komşuları evde silahla vurulmuş halde ölü buldu
GeriGündem Mardin'de korkunç olay! Komşuları evde silahla vurulmuş halde ölü buldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN (Mardin), (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Mardin'de korkunç olay! Komşuları evde silahla vurulmuş halde ölü buldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mardin'de korkunç olay! Komşuları evde silahla vurulmuş halde ölü buldu

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Dibek Mahallesi'nde yaşayan Gevheri Sarı, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Nusaybin ilçesine bağlı ve kırsal Dibek Mahallesi'nde yaşayan Gevheri Sarı'dan bir süredir haber alamayan yakınları, komşularını arayarak eve bakmalarını istedi. Eve giren komşuları, Sarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İhbar üzerine eve gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, Sarı'nın silahla vurulduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından Sarı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere ambulansla Mardin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi