Mardin'de korkunç olay! Kader Acar, evinde ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 11:33

Mardin’in Artuklu ilçesinde 25 yaşındaki Kader Acar, evinde ölü bulundu. 3 çocuk annesi Kader Acar'ın eşinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Kuyulu Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi cezaevinde olan ve 3 çocuğuyla yaşayan Kader Acar’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Kader Acar’ı tavana bağlanan ipe asılı halde ölü buldu.

Acar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

