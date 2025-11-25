Mardin'de korkunç olay! Aynı aileden 3 kişi, başından vurulmuş halde ölü bulundu

Haberin Devamı

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDULAR

Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KENDİ HALİNDE BİR İNSANDI"

Ailenin başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili konuşan Ali Beydüz, "Ben de esnafım. Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde kapıda zorlama görülmediği belirtilirken, cenazelerin detaylı otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüleceği öğrenildi.