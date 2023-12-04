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Mardin'de korkunç olay! Anne öldü, 2 çocuğu dumandan zehirlendi

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#Mardin#Soba#Yangın
Mardinde korkunç olay Anne öldü, 2 çocuğu dumandan zehirlendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 17:25

Mardin'de sobayı yakmaya çalışırken döktüğü benzinin parlaması sonucu çıkan yangında yirmi beş yaşındaki Ayşe Öztürk hayatını kaybetti, 2 çocuğu dumandan zehirlendi.

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Olay, sabah saatlerinde Savur ilçesinin kırsal İçören Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Öztürk’ün sobayı yakmaya çalışırken döktüğü benzinin parlamasıyla, yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında Ayşe Öztürk hayatını kaybetti. Dumandan zehirlenen kız çocukları B.Ö. ve Z.Ö., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, Ayşe Öztürk'ün cenazesi de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Mardinde korkunç olay Anne öldü, 2 çocuğu dumandan zehirlendi

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Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

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#Mardin#Soba#Yangın

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