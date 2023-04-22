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Mardin'de korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken kuzenini öldürdü

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#Silah#Vedat Günsel#Mardin
Mardinde korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken kuzenini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 16:58

Mardin'in Derik ilçesinde Y.G. (14), tabancayla oynarken kuzeni Vedat Günsel’i (27) vurdu. Günsel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Derik ilçesinin kırsal Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Y.G. arazide, iddiaya göre ailesine ait ruhsatsız tabanca ile oynadığı sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan kurşun, bu sırada yanında bulunan kuzeni Vedat Günsel’in karnına isabet etti.

Mardinde korkunç olay: 14 yaşındaki çocuk, tabancayla oynarken kuzenini öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Günsel, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Vedat Günsel’in cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Y.G. gözaltına alındı. 

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#Silah#Vedat Günsel#Mardin

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