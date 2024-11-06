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Mardin'de korkunç kaza: 3 can kaybı, 5 yaralı

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#Mardin#Trafik#Kaza
Mardinde korkunç kaza: 3 can kaybı, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 14:54

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Çatalan Mahallesi yakınında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 CCT 509 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Halime Tan, Eyüp Tan ve Hatice Tan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Ö.E. (23), F.E. (60), H.E. (27), V.E. (15) ve 5 aylık bir bebek yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.E. ile F.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Mardin#Trafik#Kaza

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