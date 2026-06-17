Mardin’de Kızılay'a ait araç şarampole devrildi: 4 yaralı

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Kaza, dün akşam saatlerinde Ömerli-Midyat kara yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen Kızılay'a ait kan toplama kamyoneti, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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Kazada yan yatan araçta bulunan doktor Muhammed A. (40), Nurettin O. (33), Doğan F. (29) ve Sonay A. (37) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ömerli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.