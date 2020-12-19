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Selim KAYA/ MARDİN (DHA)
Haber Giriş: 19.12.2020 - 14:35 | Son Güncelleme:

Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik

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Mardin'de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik
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MARDİN'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan ve pazartesi 05.00'te sona erecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Mardin'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu gözlenirken, polis ekipleri de rutin denetimlerini sürdürdü. Kent genelinde yapılan uygulamada trafikteki araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamayı ihlal edenlere de cezai işlem uygulanırken, Artuklu Belediyesi tarafından caddelere bırakılan mamalar, kedi ve köpekler tarafından tüketildiği görüldü.

Mardinde kısıtlamanın ilk gününde sessizlik

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