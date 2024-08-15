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Mardin’de kazada ölen anne Büşra Sime ve bebeği Miran Atlas'a son veda

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#Mardin#Trafik#Kaza
Mardin’de kazada ölen anne Büşra Sime ve bebeği Miran Atlasa son veda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 11:46

Mardin-Diyarbakır kara yolunda otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Büşra Sime (23) ile 1 yaşındaki bebeği Miran Atlas Sime, toprağa verildi.

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Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Mardin-Diyarbakır kara yolundaki kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 FNF 445 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 25 AD 438 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Büşra Sime ve oğlu Miran Atlas Sime hayatını kaybetti, Mahmutcan A. (20), Kerim E. (18) ve Burcu S. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Büşra Sime ile bebeğinin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kamor Mezarlığı’nda defnedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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#Mardin#Trafik#Kaza

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