Mardin'de kardeş dehşeti: Ağabeyini alacak tartışmasında öldürdü

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Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'ndeki Orduevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Fehmi ve Orhan Çoğala kardeşler, alacak nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Orhan Çoğala, ağabeyi Fehmi Çoğala'yı av tüfeğiyle vurup yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fehmi Çoğala, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

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Fehmi Çoğala'nın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, Orhan Çoğala gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.