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Mardin'de kardeş dehşeti: Ağabeyini alacak tartışmasında öldürdü

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#Mardin#Cinayet#Kardeş Cinayeti
Mardinde kardeş dehşeti: Ağabeyini alacak tartışmasında öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 16:38

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Fehmi Çoğala (42), alacak nedeniyle tartıştığı kardeşi Orhan Çoğala tarafından av tüfeğiyle vurulup öldürüldü. Orhan Çoğala, gözaltına alındı.

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Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi Kotek Mahallesi'ndeki Orduevi karşısında meydana geldi. İddiaya göre, Fehmi ve Orhan Çoğala kardeşler, alacak nedeniyle tartıştı.

Mardinde kardeş dehşeti: Ağabeyini alacak tartışmasında öldürdü

Tartışmanın büyümesiyle Orhan Çoğala, ağabeyi Fehmi Çoğala'yı av tüfeğiyle vurup yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Fehmi Çoğala, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Mardinde kardeş dehşeti: Ağabeyini alacak tartışmasında öldürdü

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Fehmi Çoğala'nın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, Orhan Çoğala gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Mardin#Cinayet#Kardeş Cinayeti

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