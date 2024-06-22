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Mardin'de kan donduran cinayet! Balyozla defalarca vurarak öldürdüler

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#Mardin#Artuklu#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 15:58

Mardin’in Artuklu ilçesinde 6 çocuk babası Resul Derin (40), husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldü. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan korkunç cinayetin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ilk darbede yere düşen Derin’e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor.

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Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yerde yatan kişinin Resul Derin olduğu tespit edildi. Derin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlarına çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme yapan polis, 2 şüpheliyi gözaltına alındı. Balyoz darbeleriyle öldürüldüğü belirlenen Derin’in 6 çocuk babası olduğu ve Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi.

Mardinde kan donduran cinayet Balyozla defalarca vurarak öldürdüler

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Resul Derin’i cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Derik ilçesine bağlı kırsal Subaşı Mahallesi’nde toprağa verildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayın, yaklaşık 1 yıl önce gerçekleşen ve 2 kişinin yaralandığı kavga sonrası başlayan husumet nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Mardinde kan donduran cinayet Balyozla defalarca vurarak öldürdüler

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI: DEFALARCA VURMUŞLAR

Mardin’in Artuklu ilçesinde Resul Derin’in, husumetli olduğu kişiler tarafından balyozla öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen 2 kişi, ellerindeki küçük balyozlarla vurmaya başlıyor.

Mardinde kan donduran cinayet Balyozla defalarca vurarak öldürdüler

İlk darbede yere düşen Derin’e defalarca vuran şüpheliler, çevredekilerin olay yerine gelmesiyle kaçarak bölgeden uzaklaşıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Mardin#Artuklu#Cinayet

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