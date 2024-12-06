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Mardin'de kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı! Linçten polis ekipleri kurtardı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Artuklu#Kamyon
Mardinde kamyonetini yayaların üzerine sürüp park halindeki araçlara çarptı Linçten polis ekipleri kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 14:54

Mardin’in Artuklu ilçesinde kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürerek park halindeki araçlara çarpan alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü, linçten polis ekipleri kurtardı. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Parkı mevkisinde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen sürücü, henüz bilinmeyen nedenle kullandığı kamyoneti yayaların üzerine sürdü. Manevra yapan sürücü, daha sonra aracıyla yol kenarında park halindeki araçlara çarptı.

Çevredekiler sürücüyü linç etmeye kalkışırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalabalığın arasından çıkardığı sürücüyü sağlık kontrollerinin ardından gözaltına aldı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Mardin#Artuklu#Kamyon

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