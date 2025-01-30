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Mardin'de kahreden olay! Oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

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#Mardin#Midyat#Elif Tekin
Mardinde kahreden olay Oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki Elif hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 16:08

Mardin’in Midyat ilçesindeki evinde oyun oynarken aniden fenalaşıp hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Elif Tekin, hayatını kaybetti. Elif Tekin'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

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Olay, dün, Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Elif Tekin, ailesinin gözleri önünde bir anda fenalaştı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekin, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından Tekin, Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Elif Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna konulan Tekin’in kesim ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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#Mardin#Midyat#Elif Tekin

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