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Mardin’de kadın cinayeti! 4 çocuk annesi Cahide, eşi tarafından öldürüldü

#Mardin#Kızıltepe#Kadın Cinayeti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi Cahide C., eşi tarafından öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı S.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Bağrıbütün mahallesinde yaşayan 4 çocuk annesi Cahide C., (35) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi S.C., tarafından silahla vuruldu.

Cahide C.,, isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken olayın ardından katil zanlısı S.C., ise kaçtı. Yapılan olay yeri incelemesinden sonra Cahide C.'nin cansız bedeni Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıplara karışan katil zanlısının yakalanması için Jandarma ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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