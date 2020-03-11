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DHA
Haber Giriş: 11.03.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

Mardin'de jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

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Mardin'de jandarmanın ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ailelerin de desteğiyle PKK’lıların teslim olmalarına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2003 yılında Trabzon’da öğrenci olduğu sırada terör örgütü PKK’ya katılan ’Siya Munzur’ kod adlı Duygu Karayel’in teslim olması için ekipler çalışma başlattı. Ailesinin de destek verdiği 6 ay süren ikna çalışmaları sonucu Karayel, terör örgütünün Irak’taki barınma alanlarından kaçarak, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Karayel’in jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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