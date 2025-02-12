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Mardin'de işçi servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

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#Mardin#Mazıdağı#Trafik Kazası
Mardinde işçi servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1i ağır 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 09:38

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi yakınında meydana geldi. İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Mardin#Mazıdağı#Trafik Kazası

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