Mardin'de işçi servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

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Kaza, sabah saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Ekinciler Mahallesi yakınında meydana geldi. İşçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.