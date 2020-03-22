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DHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Mardin'de inanılmaz görüntü! Görenler şaşkına döndü...

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Mardin'de inanılmaz görüntü! Görenler şaşkına döndü...
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, hareket halindeki kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullandı. Sürücünün, tehlikeli şekilde araç kullandığını görenler gözlerine inanamadı.

Kızıltepe'nin Sanayi Mahallesi'nde kimliği belirsiz sürücü, 711 sokaktayken hareket halindeki plakası alınamayan kamyonetin kapısını açıp üzerine oturdu. Sürücü, ayaklarıyla direksiyona yön vererek yüksek sesle müzik dinlemeyi de ihmal etmediği aracı tehlikeli şekilde kullandı. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği sürücü, trafiği tehlikeye soktu. Diğer sürücülerin korna çalarak, yayaların ise seslenerek tepki gösterdiği sürücü, aracı bir süre tehlikeli şekilde kullandıktan sonra gözden kayboldu.

Mardinde inanılmaz görüntü Görenler şaşkına döndü...

Mardinde inanılmaz görüntü Görenler şaşkına döndü...


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