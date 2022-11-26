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Mardin’de iki araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

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#Mardin#Kaza#Ölü
Mardin’de iki araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 20:10

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Alakuş Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 BJ 8922 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 5 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada bulunduğu yerde sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazayı haber alan ve bölgeye gelen kazazedelerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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