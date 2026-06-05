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Mardin'de iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 8 kişi yaralandı

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#Mardin#Artuklu#Taşlı Sopalı Kavga
Mardinde iki aile arasında taşlı, sopalı kavga: 8 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 12:55

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Eryeri Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Murat C. (22), Tevfik C. (63), Fatih C. (34) ve Mahmut C. (40) Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne; Ferhat A. (35), Nurullah A. (28), Mehmet Müslüm A. (30) ve Yunus A. (35) Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Mardin#Artuklu#Taşlı Sopalı Kavga

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