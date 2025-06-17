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Mardin'de hayatını kaybetmişti... Genç oyuncu toprağa verildi

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#Abdullah Cevheroğlu#Mardin#Haber
Mardinde hayatını kaybetmişti... Genç oyuncu toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2025 12:53

Mardin’de apartmanın 11’inci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu (30), Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Artuklu ilçesi Nur Mahallesi’ndeki Elbeyli Sitesi’nde meydana geldi. Birçok reklam filminde oynayan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu, henüz bilinmeyen nedenle sitedeki apartmanın 11’inci katından düştü.

Mardinde hayatını kaybetmişti... Genç oyuncu toprağa verildi

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Cevheroğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdullah Cevheroğlu'nun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Cevheroğlu, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Cevher Tepe Mahallesi’ne getirilip, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi.

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Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Mardinde hayatını kaybetmişti... Genç oyuncu toprağa verildi

Mardinde hayatını kaybetmişti... Genç oyuncu toprağa verildi

 

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#Abdullah Cevheroğlu#Mardin#Haber

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